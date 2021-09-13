新南向國家機會多，但風險也不小。中國輸出入銀行輸出保險部經理王廷傑日前在本報所舉辦的「2021新東協．新台商．新機會」論壇中指出，新南向商機大，像孟加拉人口多又窮，但歐美國家都讓他們免關稅，成本可大幅降低，然而孟加拉信用狀風險大，就需要輸銀的協助。輸銀可提供廠商海外投資融資、出口貸款、輸出保險、轉融資等服務，讓廠商拓銷新南向市場時無後顧之憂。

王廷傑表示，很多廠商以為投資機器設備只要500萬美元就只準備剛好，其實不夠，至少要準備1,000萬美元以上，而且現金很重要，因為回收很慢、且隨時因應突發狀況，像鉅額罰款、疫情，他舉例有一個客戶養鰻魚要養六個月才能賣，每天鰻魚都要吃很多、讓他壓力大到在飛機上心臟病發作。輸銀可提供長期低利貸款，若想投資500萬美元輸銀可提供五年十期400萬美元。「長期低利貸款」是成功最重要第一步。

王廷傑再舉例，有孟加拉的客戶想用孟加拉City銀行開的遠期L/C向台廠採購紡織布料，一般銀行不敢押匯給出口商，對於這些開狀銀行具高度信用危險、政治危險的地方，輸銀也可以信用狀貿易保險來提供保障，不僅保費優惠、遇到戰亂還賠償100％、開狀銀行破產也賠85％至九成。

許多台商採台灣接單、柬埔寨設廠，疫情之下美國大客戶說很多城市實施封城、產品不好賣，付款條件希望由O/A30天改為O/A90天，應收帳款餘額會從1,000萬美元增加至3,000萬美元！王廷傑表示，輸銀就該美國客戶核予出口商3,000萬美元的額度、出口廠商投保輸出保險並將輸出保險權益轉讓予往來銀行，就順利取得週轉資金。

王廷傑表示，在疫情期間，國外客戶有各式困難與要求，若是此時與大客戶共體時艱，日後生意會做更大，「做人留一線、日後好相見」，而輸銀就是台商最好的後盾。

(時報資訊)