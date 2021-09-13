搶攻新南向必須整合集團資源發揮加乘效果。台北富邦銀行執行副總莊慧玫日前在本報所舉辦的「2021新東協．新台商．新機會」論壇中指出，富邦2021年成立六十週年，發願未來六十年可立足全球金融舞台成為亞洲一流金融機構，尤其在越南發展採三加三策略從法金、消金、資本市場併進。

莊慧玫指出，富邦新南向發展除了自體成長，也採同異業結盟開啟創新金融模式，像是LINE結合成立LINE Bank、三年前投資英國最大理財機器人Nutmeg，在富邦網銀成立富邦奈米投，也與全球最悠久的私銀Lombard Odier成為夥伴共同推出高端私人銀行平台，另外，在證券、保險也都有結盟。

莊慧玫指出，富邦從2008年開始深耕越南，而且是三加三「銀行、產險、壽險」同步併進，給客戶全面的服務。越南GDP成長是東協第一，雖受疫情影響仍表現亮眼，去年仍有2％的成長。越南具人口紅利，中產階級崛起、消金比重提高，40歲以下人口占總人口六成，中產階級是消費力重要動能，且2025年要成為零現金社會，消金商機大。

莊慧玫指出，東南亞市場發展蓬勃，台商投資意願高，據調查，而台商未來三年可能投資的海外地區，「越南、馬新印菲」為首選。其中，新加坡不只是重要的跨國融資平台，也是重要的財管市場。當地1,400家金融機構資產逐年成長，2020年己逾達2.9兆美元，其中三成來自境外，另外在香港政治紛擾後，新加坡因有利設立家族辦公室，財管規模也每年成長10％。

富邦以新加坡為核心樞紐，服務東南亞市場。採三階段、三策略發展，從資產擴建，提供台商支援、聯貸深耕東南亞市場、提供私銀服務，過去陪台商走過最重要的成長30年，走向東南亞佈建。

富邦在印尼也有辦事處建立雙向溝通平臺。印尼是亞洲金橋樑，資訊搜集分析整理提供，對客戶很重要，富邦印尼據點像一個沙龍有特色，具四使命：研究當地、促進官方民間交流、尋覓戰略伙伴、風險控管。

(時報資訊)