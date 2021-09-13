新冠肺炎疫情重創東協市場，2020年的疫情控制模範生，今年全部失守。中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈日前在本報所舉辦的「2021新東協．新台商．新機會」論壇中指出，全球變局下，台商在東協有兩大挑戰，包括：拜登政府對東協政策尚未明朗，但美中對抗格局不易轉變，供應鏈移轉在疫情趨緩後將持續進行；東協、印度對外關係仍存在高度地緣政治風險與不確性。

徐遵慈指出，疫情重創東協市場，每個國家經濟成長率都下修，馬來西亞2021年GDP掉到2％、泰國也很嚴峻，要到2023年才能復原，緬甸也從5.7％下修到負10％，仰光台商在今年三、四月政變之後本來還有很多成衣訂單，但在封鎖措施、外匯管制下面臨嚴酷考驗。越南難得正成長，但也從6％下修到4％多，而且疫情正重創南越，對台商衝擊也很大。

徐遵慈觀察，疫情後全球供應鏈有四大重組趨勢，去中心化、區域化、短鏈化、在地化。各國降低對中國依賴，拜登政府未取消美中第一階段協議，對大陸關稅仍然存在，且擴大科技戰施壓。地緣政治風險下，企業將持續調整供應鏈與投資布局，東協地位更趨重要。當前東協嚴重疫情短期將引發關廠、外資撤離，在東協國家疫情趨緩後將回流。

徐遵慈強調，我國對東協投資占對外投資總金額占比創新高，2021年前六月己超越我對大陸投資。台商過去將大陸定位為主要生產基地，近年因受美中貿易紛爭影響，部分產線移轉回台或其他地區。2019年外銷訂單在中國大陸及香港生產比重降至44.8％，但2020年再回升。外銷訂單在東協生產比重連續上升，但2020年亦僅占2.9％，成長空間大。

(時報資訊)