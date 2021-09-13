【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:30，加權指數212.28點，跌2.35點；總計361家漲、329家跌、79家持平；委買3888867張、委賣2270692張；總成交值727.56億元。

(時報資訊)

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