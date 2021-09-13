【時報-台北電】台北股市集中市場13:30，加權指數17446.31點，跌28.26點；總計534家漲、382家跌、81家持平；委買16068347張、委賣10356195張；總成交值2526.96億元。

(時報資訊)

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