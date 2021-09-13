【時報-台北電】陸股偏弱，深市、創業板走跌，滬指奮力抗空守平盤。黃金股午後異動拉升，山東黃金漲超8%，赤峰黃金、中金黃金、紫金礦業、銀泰黃金等集體走強。有機矽概念股人氣增溫，興發集團率先漲停，新安股份漲近7%，合盛矽業探底回升漲逾4%，早盤一度逼近跌停。龍佰集團宣布上調鈦白粉、鈧產品價格，鈦白粉概念股衝高，魯北化工漲8%，龍佰集團漲7%，天原股份漲6%。
不過，半導體及元件板塊午後持續走弱，紫光國微、立昂微跌停，北京君正、富滿電子跟跌。
盤中，滬指報3704.93點，漲0.05%；深成指報14661.08點，跌0.75%；創業板報3187.18點，跌1.39%。（編輯整理：張嘉倚）
(時報資訊)
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