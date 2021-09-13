台股今(13日)大多走在平盤以下，周四(16日)將除息的台積電跌逾1%，外資上周賣超的聯電今賣壓沈重，千金股祥碩8月營收年減16%，股價遭摜殺至跌停2130元，大跌235元，相對於電子股走弱，盤中由鋼鐵、金融族群撐盤，中鋼盤中站回40元，終場加權指數以17446.31點作收，下跌28.26點，成交值2526億元，仍低於3000億元。

美股3大指數上周五收黑，台股開盤下跌22.41點，以17452.16點開出，早盤隨著台積電開低走低，聯電翻黑，指數一度摜破17400點關卡，來到17387.57點，下跌87點，失守季線，隨後跌幅收斂，午盤指數數度勉力翻揚至平盤以上，收復季線。

權值股王台積電16日除息，這是台積電調高季配息至2.75元以來的首度除息，今股價開低走低，尾盤一度下跌9元至613元，跌幅1.45%；聯電股價開高走低，尾盤低點殺到66.8元，跌逾2%，日月光、鴻海也開低走低。

所幸金融、鋼鐵族群扮演撐盤角色，富邦金盤中大漲逾半根漲停，衝上80元、來到82.2元，國泰金盤中也觸及60.5元，順利完成填息，近期股價表現不錯的台新金也漲逾3%。

鋼鐵股龍頭中鋼站回40元整數大關，漲逾2%，整體鋼鐵族群強硬表現，中鋼構、千興都亮燈漲停，春源也漲逾8%。

全球航商陸續凍漲運價，營收表現亮眼的貨櫃三雄早盤漲逾1%，不過終場仍收黑，長榮收在132元，跌幅1.12%，陽明收在124.5元，萬海收在210元，跌幅不到1%。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意