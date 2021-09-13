【時報-台北電】據中國證券網、經濟參考報、上海證券報報導，大陸工業和信息化部部長肖亞慶今天13日在國務院新聞辦發布會上表示，全面建成社會主義現代化國家，工業信息化既是主力軍、主陣地，又是排頭兵。大陸工業和信息化部力爭通過「十四五」時期的努力，加快推進新型工業化、信息化，實現綜合實力邁入製造強國和網絡強國行列目標，為全面建成社會主義現代化國家提供堅實的物質基礎。肖亞慶更強調，工業和信息化還要落實碳中和、碳達峰部署，完成工業產業的綠色低碳發展轉型，加快培育優質企業梯度培育體系的建設。同時，大陸工業和信息化部要在培育專精特新「小巨人」企業上要深入做工作。

而其他「十四五」期間政策目標，大陸鐵路上海局集團有限公司相關人士表示，今年長三角鐵路基建投資規模預計在750億元人民幣以上，「十四五」期間預計達1萬億元人民幣。到「十四五」末，長三角鐵路營業里程達1.7萬公里，高鐵里程約9500公里，較「十三五」末分別增加4200公里、3500公里左右。

長三角一市三省正同頻共振，加速推進「軌道上的長三角」建設。從中國鐵路上海局集團有限公司獲悉，近日包括滬蘇湖鐵路、杭紹台鐵路等多個重大項目取得新進展。

養老服務體系也有所斬獲，「十四五」養老服務體系規劃將加快落地頂層設計有望近期出台。前段日幾，大陸多地「十四五」養老服務規劃陸續浮出水面，圍繞健全基本養老服務體系、加快發展養老服務業等作出系統安排，並明確一攬子量化指標支撐養老服務業高質量發展。尚未正式發文的地區也在緊鑼密鼓徵求意見。另據了解，全國層面的「十四五」養老服務體系規劃有望於近期印發。

大陸民政部養老服務司副司長李邦華此前在民政部專題新聞發布會上表示，「十四五」期間，將逐步建立養老服務分類發展、分類管理機制，形成基本養老服務與非基本養老服務互為補充、協同發展的新發展格局。（編輯整理：葉時安）

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