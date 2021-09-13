勞動部勞動力發展署中彰投分署結合地區產業資源推動「青年就業旗艦計畫」，讓尋職青年增加找工作平台，在進入職場後安排職場導師制度，指導青年在工作崗位學習實務技能，提供平均30K以上的穩定薪資，以先雇後訓方式讓青年可以在職場上站穩腳步練功夫。

今年畢業季適逢疫情影響，讓剛出社會的新鮮人找工作時面臨許多挑戰，協助15至29歲的職場新鮮人跨越技能或經驗不足的門檻。

勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，分署積極推動青年就業旗艦計畫來協助青年穩定就業，由企業依據用人需求，設計專屬且具實務性的工作崗位訓練模式，讓青年可以邊做邊學之外，還能保障薪資及就業安全。

中彰投分署截至8月份底已有超過7千個職缺通過審查，職缺薪資平均落在30K，透過計畫媒合成功的青年也超過2千人，現網站還有超過3千個職缺，歡迎15至29歲青年多加運用。

25歲的可卉從幼兒教育學系畢業後，雖然曾在非營利幼兒園實習半年，但對於方案教學、班級經營等實務接觸不多，對於要進入職場還是感到有些不安，在透過青年就業旗艦計畫進入四季幼兒園任職後，開始為期9個月的扎實訓練。

從基本一日作息、傷病照護到親師溝通等，都有專業的職場導師可以詢問及指導，可卉表示，已經順利通過培訓期並調漲薪資，訓練期間即使遇到疫情高峰，就業權益及薪資也都能受到保障，對於剛踏入職場的青年真的有很大的助益。

(時報資訊)