【時報-台北電】台北股市櫃買市場13:00，加權指數212.46點，跌2.17點；總計341家漲、333家跌、90家持平；委買7234220張、委賣4648239張；總成交值618.43億元。

(時報資訊)

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