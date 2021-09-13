【時報-台北電】台北股市集中市場13:00，加權指數17427.60點，跌46.97點；總計501家漲、388家跌、105家持平；委買28430138張、委賣19861565張；總成交值2156.06億元。

(時報資訊)

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