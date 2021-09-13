（「美福食集」台中烏日門市搭上中秋烤肉商機，業績表現亮眼。圖／曾麗芳）

中秋節俗稱「烤肉節」，今年因為疫情影響，許多縣市發出「禁烤令」，不僅戶外無法烤肉，在家烤肉也僅限同住家人，高檔食材買氣反而逆勢上揚！強調是肉品專家的美福集團，旗下精品超市「美福食集」看好台中高端消費市場，砸重金在台中烏日打造全台第二家門市，試營運期間搭上宅家過中秋烤肉商機，業績表現亮眼！

正因為看好台中的消費實力，美福集團今（13）日透露，已在台中市北屯區「Costco好市多」周邊大舉購地600多坪，準備打造集結精品超市「美福食集」與美福牛排館的餐飲大樓！

美福集團表示，秉持進口肉品專業誠信及採購經驗豐富之優勢，10年前在台北內湖店成立首家以肉類見長的精品超市，並提供客製化服務，除了提供消費者高品質的食材選擇之外，更著重於賣場的專業與貼心服務，採取專人介紹導購的服務方式，為消費者說明食材的來歷、特色。

另外，因應食材的特性，服務人員還會提供烹飪手法及適當的搭配佐料等資訊，讓消費者除了能夠採買到有別於一般坊間可以買到的大眾化食材外，能安心選用高品質的食材、了解食材常識，在家輕鬆當大廚，獲得消費市場好評。

看好台中消費力及宅經濟蓬勃發展，美福集團不畏疫情衝擊，在台中烏日砸下逾千萬重金、打造「美福食集」全台第二家門市，在美福食集烏日門市裡還擁有業界少見的「專業牛肉熟成室」，在精密的恆溫恆控技術下讓牛肉自然嫩化、提升牛肉多汁性及風味。

美福食集烏日門市同時網羅世界各地頂級食材，由產地直接引進日、美、澳三大頂級和牛品牌、西班牙國寶Blazquez伊比利豬、五大洲海鮮極品，讓消費者在家就能享受與高級餐廳同等級的食材。

美福食集表示，為搶攻中秋宅家烤肉商機，推出「家的極炙」宅家極炙燒烤提案，精選二十多款優質牛羊海鮮肉品超值優惠價。即日起至9/23期間，到烏日門市消費滿9,800元，送義大利彩色鹽禮盒(價值1,080元)；滿1.68萬元送美國Koenig貴腐酒(價值2,000元)；滿2.68萬元，送美國Oster-BBQ陶瓷電烤盤(價值2,480元)搶市！

(時報資訊)