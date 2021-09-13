雖然美國聯準會（Fed）預期今年底前宣布縮減購債，但市場已反應此預期，且Fed主席鮑爾在全球央行總裁年會談話時指出，縮減購債與升息兩者沒有一定時間銜接性，預期貨幣政策漸進式調整，對股市影響將是暫時且溫和，REITs若遭逢短線震盪，仍無礙中長線多頭行情。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，根據美國高齡住宅和護理投資中心（NIC）資料統計，針對70家小型、中型、大型高齡住宅與護理之家，包括企業主與高階管理人員問券調查顯示，超過六成業者預估，高齡住宅入住率將在2022年恢復至疫情爆發前水準，顯示行業基本面正在改善。

受到這次疫情升溫影響，歐美長照機構多已建立嚴謹防疫措施，故院內染疫率大幅下降。由於市場對變種病毒衝擊實質經濟的疑慮逐漸淡化，醫療保健REITs溫和走升，近一季出現2.3％漲幅。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，這次美國由變種病毒帶來的疫情升溫與過去不同，主因新增確診人數雖然大幅上升，但死亡／重症人口上升的幅度並未跟著提高。此外，新增病例和住院人數中，有半數來自疫苗覆蓋率最低7個州，儘管疫情雖升溫，但僅集中於特定幾個州，並未擴散至全美。

當前高齡住宅、退休社區內建立起嚴謹的防疫措施，變種病毒對醫療保健相關產業的影響性有限，短期內復甦進度將稍微放緩，但大方向基本面好轉趨勢並未改變。在疫苗施打加速、人口結構老化等雙重利多下，銀髮住宅、技術護理之家及長照機構，後市表現可期。

(時報資訊)