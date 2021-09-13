【時報-台北電】據經濟參考報、中國網、一財報導，大陸工業和資訊化部部長肖亞慶13日在國新辦發佈會上指出，下一步，新能源汽車企業要做大做強。現在新能源汽車企業數量太大，處於小而散的狀況。一是要充分發揮市場作用，鼓勵企業兼併重組做大做強，進一步提高產業集中度。二是加強推廣應用，加快充換電基礎設施建設，持續開展好新能源汽車下鄉活動，也要抓好公共領域汽車全面電動化的城市試點。三是促進跨界融合，推動電動化與智慧網聯技術的融合發展。四是提升產品品質，在品質安全、低溫適用等各方面提供更高標準、更嚴要求。

肖亞慶也表示，加快推進數字產業化。一方面，加快新型數位基礎設施建設，繼續加大5G網路和千兆光纖網路建設力度，深入實施工業互聯網創新發展工程，統籌佈局綠色智慧資料與計算設施建設；另一方面，加快培育壯大人工智慧、大資料、雲計算這些新興產業，提升通信設備、積體電路、電子元器件、關鍵軟體等核心競爭力，培育由企業主導的開源軟體生態，促進平台經濟、共用經濟的健康發展。

大陸下一步，要加強關鍵核心技術攻關。比如高端晶片、關鍵基礎軟體等領域的研發突破和反覆運算應用，同時要提升工業互聯網、人工智慧、區塊鏈的創新能力，加強量子資訊、先進計算、未來網路這些前沿技術佈局。而兼顧良好發展生態，他也說明，數位化發展尤其需要適合其發展規律的良好生態，要完善資料資源管理，加快構建適應數位經濟發展規律特徵的監管規則，強化網路安全保障，推動網路安全產業的創新發展。

大陸工信部部長肖亞慶在會上介紹，最新發佈的世界500強企業榜單中，大陸工業領域企業有73家入圍，比2012年增加28家，增幅非常大。中小企業創業創新十分活躍，專業化水準持續提升，已培育4萬多家「專精特新」企業、4700多家「小巨人」企業、近600家製造業單項冠軍企業。

大陸工業和資訊化部副部長辛國斌日前在福建省廈門市主持召開第三季工業經濟運行企業座談會。辛國斌勉勵企業增強核心競爭力，做精做強主業。（編輯整理：葉時安）

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