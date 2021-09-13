弘光科大妝品系把LINE貼圖設計成環保袋。（陳淑娥攝） 弘光科大妝品系把LINE貼圖設計成環保袋。（陳淑娥攝） 為讓即將入學新生更認識自己選讀的系，弘光科大20個系學生花了1個月時間，各自用系上特色設計LINE貼圖，主題是「弘光達文西」，每個系2款總共40款，弘光人專屬LINE貼圖在上個月上架，希望創意貼圖引起共鳴，另外，更利用貼圖設計環保袋，時尚又耐用。

迎接新學期開始，弘光科大開學第一、二週採遠距教學，學生會在社群臉書張貼防疫資訊提醒大家注意事項。

活動總召陳威翔表示，學生很常使用手機通訊軟體，之前各系學會在疫情最嚴峻時，自製防疫標語放在臉書、網路宣傳轉貼，效果不錯。這次學生們發揮創意，設計一款專屬於弘光人的LINE貼圖，主題是「弘光達文西」，結合20個系聯合貼圖，8月已經順利在LINE貼圖上架，「上架後覺得太酷了，好像沒聽過學校科系擁有自己的貼圖，現在跟朋友聊天都會用這款貼圖。」

「弘光達文西」貼圖總共有40個圖樣，20個系各出2款。文創系以藝術家抽象的技法表現出圖樣，餐旅系貼圖則是穿上廚師服的人偶，美髮系則以剪髮、洗頭造型呈現，搭配文字「水啦！」環安系繪製穿上工安服裝的工人卡通，動保系畫上貓、狗圖，營養系則畫上營養師搭配「巴豆夭」的文字，圖樣逗趣口愛。

另外，語聽系以耳朵圖代表，搭配「你給我聽好」的文字，資工系直接以電腦圖表示，妝品系用敷上面膜的圖樣搭配「變水水」的文字，老福系畫上老人的卡通圖，幼保系用小朋友可愛的圖樣寫上「寶寶委屈」，護理系則用護理師及打針的模樣代表。讓大家也更有向心力。

貼圖上架至今，已經有不少學生下載使用。課外活動組趁著新生入學，在新生活動中以問卷的方式，詢問大學新生人上大學後，最想參加什麼樣的社團，贈送貼圖當作填寫問券的禮物，接下來，校內舉辦的社團博覽會或是各種學生活動，皆會把弘光人的專屬貼圖，拿來送給大家。

妝品系學生陳佩如說，她第一次看到弘光貼圖，又驚又喜，「我沒想到學校有屬於自己的貼圖，而且每一個系都有，很可愛。」為了讓貼圖可以運用得更廣，系上學生更用貼圖設計帆布材質的文創環保袋，讓大家生活中就能看到精心設計的貼圖；林姓學生說，「同學設計的貼圖代表性很夠，一看圖片就知道是哪一個科系，超有創意。」

(時報資訊)