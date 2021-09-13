美股三大指數19日下挫，市場憂慮疫情影響復甦，加上北韓試射遠程巡航導彈等因素拖累，恒指連升三個星期後，13日早盤急跌逾500點。

香港信報報導，恒指開盤跌320點或1.2％報25,885點，高見25,886點後跌幅擴大，臨近中午曾跌545點，低見25,660；中午跌519點或1.98％，報25,686點。

大盤半日成交807.9億港元。國指跌187點或2％，報9,199點。

恒生科指早盤挫191點或2.8％，報6,557點。

個股表現方面，騰訊早盤跌3.7％報472港元，成交居首有80.53億港元。

成交第二大是美團，挫6.3％報243港元，為半日表現最差藍籌。

「三桶油」逆市跑出，中石油升3.8％，為表現最好藍籌。

(時報資訊)

#美股 #恒指 #港元

主要市場指數

紐約道瓊
34607.72 -271.68(0.78%)
09/11
S&P500
4458.58 -34.70(0.77%)
09/11
Nasdaq
15115.49 -132.81(0.87%)
09/11
費半指數
3416.66 +25.82(0.76%)
09/11
日經225
30347.01 -34.83(0.11%)
13:36
南韓KOSPI
3115.40 -10.36(0.33%)
13:36
香港恆生
25586.52 -619.39(2.36%)
13:41
上證指數
3704.64 +1.53(0.04%)
13:41
深圳成指
14670.56 -101.31(0.69%)
13:41
英國FTSE
7029.20 +4.99(0.07%)
09/10
法國CAC
6663.77 -20.95(0.31%)
09/11
德國DAX
15609.81 -13.39(0.09%)
09/10

延伸閱讀