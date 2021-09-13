美股三大指數19日下挫，市場憂慮疫情影響復甦，加上北韓試射遠程巡航導彈等因素拖累，恒指連升三個星期後，13日早盤急跌逾500點。
香港信報報導，恒指開盤跌320點或1.2％報25,885點，高見25,886點後跌幅擴大，臨近中午曾跌545點，低見25,660；中午跌519點或1.98％，報25,686點。
大盤半日成交807.9億港元。國指跌187點或2％，報9,199點。
恒生科指早盤挫191點或2.8％，報6,557點。
個股表現方面，騰訊早盤跌3.7％報472港元，成交居首有80.53億港元。
成交第二大是美團，挫6.3％報243港元，為半日表現最差藍籌。
「三桶油」逆市跑出，中石油升3.8％，為表現最好藍籌。
(時報資訊)
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