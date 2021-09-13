衛武營2010年之後，搖身一變成為面積47公頃的都市綠地，衛武營國家藝術中心也在2018年啟用，週邊中古屋每坪從2018年的15.7萬元，逐年漲至目前的17.5萬元，4年上漲約11.46％，雖然漲勢溫和，不過，隨著國泰重劃區的開發，後市看俏。

永慶房屋研展中心副理陳金萍13日表示，根據永慶房屋統計2018年到2021年6月底，衛武營國家藝術中心週邊700公尺內的住宅大樓、和華廈等房價變化，從2018年的平均每坪15.7萬元，逐年攀升到2019年的15.8萬元、2020年的16.8萬元、以及2021年6月底的17.5萬元。

陳金萍指出，衛武營國家藝術中心週邊房價4年溫和上漲11.46％，主要是民眾對於戶外休閒的重視，成為助攻當地房市的一大亮點，因為，位於鳳山區及苓雅區的交接處的衛武營，前身為國軍的新訓中心，自2010年後，搖身一變成為面積47公頃的都市綠地。

她說，衛武營周邊生活圈，完整的休閒遊憩機能，已成最大特色，除了園區內的公園綠地、以及2018年啟用的衛武營國家藝術中心之外，一旁還有中正公園、中正技擊場、運動場以及鳳山運動公園，如果再往東走，鳳山運動中心也相距不遠。

在交通機能上，此一生活圈只要步行大約5分鐘的範圍內，就有高雄捷運紅線衛武營站及捷運橘線鳳山西站，除了可以搭乘捷運橘線前往苓雅、新興的地區，未來，衛武營站也將成為捷運黃線的轉乘站，享有更完整、方便的捷運路網。

陳金萍表示，衛武營國家藝術中心生活圈，不論是房價或是交易量都呈現「量穩價漲」的趨勢，連續3年交易量都在300件以上，預估今年也不例外，目前衛武營周邊房市，以30年以上公寓、中古大樓或華廈為主力，還有部分屋齡40年以上的透天厝也受到青睞。

(時報資訊)