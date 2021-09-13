香港財政司司長陳茂波12日表示，香港與前海過去有較多不同方向的發展，未來將會有更多協同發展，其中助力人民幣國際化是未來重點，相信過程中也有助提升香港作為國際離岸人民幣樞紐的地位。

陳茂波在電台節目中表示，最近大陸政府宣佈重大措施，其中啟動粵港澳跨境理財通對香港是重大利好消息；至於深化前海深港合作區的改革方案，有助推動香港與前海之間的協同發展，是香港未來發展的重大一步，相信只要香港努力把握機遇，儘量做好自身工作，未來經濟發展前景仍然非常樂觀。

他又提到，香港疫情受控，香港經濟情況較年初樂觀，但國際疫情仍然反覆，港府目前集中精力爭取與大陸通關，希望可方便營商和探親，相信對香港的經濟可帶來最大支持作用。

中國中共中央、大陸國務院6日公佈「全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案」稱，支持符合條件的金融機構開展跨境證券投資等業務；推動企業履行社會責任，適應數位經濟發展，在網路平台、共用經濟等領域探索政府和企業協同治理模式。

陳茂波13日發表網誌稱，跨境理財通是粵港澳大灣區資金跨境流動的一大里程碑，但對香港整體經濟長遠的豐富蓬勃發展和進一步融入國家發展大局而言，前海方案卻是更重要的新藍圖。

他指出，有些人也許會將前海方案與橫琴方案作比較，也有人擔心前海的發展會否超越香港，甚至讓香港面臨人才、資金甚至機會的流失。但他認為，只有透過相互協作、協同發展才能抓緊國家發展帶來的新機遇；只有透過區域用地的擴容，才能讓更多產業有發展的空間；也只有透過合作才能將香港的優勢產業做大、支柱產業做強。

他並說，在戰略定位上，橫琴方案強調的是粵澳發展一體化，透過深度合作促進澳門產業適度多元發展。前海方案側重粵港澳協同發展，以制度創新為核心，推動跨境的規則銜接、機制對接，豐富協同發展的模式。

在產業發展方面，橫琴合作區將重點發展四大新產業。前海則是擴大服務領域開放，加快科技發展體制機制改革創新，聚焦打造國際一流的營商環境。

至於整個發展帶來的機遇，陳茂波指出，一、香港的發展空間大了。前海合作區的面積由14.92平方公里擴展到120.56平方公里。在加強規劃與發展，規則銜接、機制對接，產業的協同互聯，分流了土地制約令香港產業發展空間不足的問題。

二、香港的產業提升動力增強。香港的支柱產業及優勢產業均可望受惠。前海方案推動擴大對港澳服務領域開放，也在金融及科技創新等方面對接聯通，更多企業在獲得科技發展和金融服務的支撐下，將讓香港逐步實現產業結構優化升級。

三、青年人有更寬廣的發展平台。前海方案提出要為港澳青年在前海合作區學習、工作、居留、生活、創業就業等提供便利。截至今年6月，前海深港青年夢工廠已孵化200多家香港的創業團隊。可以預見，合作區內會有更多可供港人選擇的高端職位，亦將為香港年青人提供更大的發展空間。

(時報資訊)