Palo Alto Networks觀察到四個新興且正在影響組織營運的勒索軟體組織，並分享以下從對這四個勒索軟體組織行為的觀察中收集到的訊息，以幫助組織防禦勒索軟體的威脅。

AvosLocker遵循勒索軟體即服務（Ransomware as a Service；RaaS）的模型，於今年6月下旬開始營運，AvosLocker使用藍色甲蟲標誌在與受害者的交流和招募新分支機構的「新聞稿」中表明自己的身份。AvosLocker推廣RaaS計劃並在暗網論壇和其他論壇上尋找分支機構。與許多競爭對手一樣，AvosLocker提供技術的支援，幫助受害者在遭受加密軟體攻擊後恢復，該組織聲稱該軟體具有「預防故障」功能，檢測率低，能夠處理大型文件。該勒索軟體還有一個勒索網站，聲稱影響了包含美國、英國、阿聯酋、比利時、西班牙和黎巴嫩等國家／區的六個組織，而最初的贖金要求金額從50,000美元到75,000美元不等。

於今年6月開始運行的Hive勒索軟體是一種雙重勒索軟體，Hive明顯地表現出他們不在乎受害者的福祉，攻擊包括醫療保健和無法管理勒索軟體攻擊的中型組織。從今年六月起，Hive已經影響了28個組織，當中包括一家歐洲航空公司和三個美國組織。Hive使用勒索工具，集中了所有可用的工具向受害者施加壓力，並且在其網站上披露包括最初妥協的日期、倒數計時、資安外洩的日期，甚至有在社交媒體上分享已披露的資安外洩的選項。Palo Alto Networks注意到贖金票據提供的登錄憑據是針對特定受害者的，登錄後，受害者將看到一個聊天室，在那裡他們可以與操作員交談並獲得他們的解密器。

HelloKitty並不是一個新的勒索軟體組織；最早可追朔到2020年，主要針對Windows系統發動攻擊。然而，在今年7月，Palo Alto Networks觀察到HelloKitty針對VMware的ESXi管理程式的Linux變體，該管理程式廣泛用於雲端和本地數據中心。奇怪的是，攻擊者在不同樣本的贖金票據中共享的首選通信模式是TOR URL和特定受害者的Protonmail電子郵件地址。這可能代表不同的攻擊活動或完全不同的威脅參與者。該變體影響了義大利、澳大利亞、德國、荷蘭和美國的五個組織。最高贖金要求金額為1000萬美元，但Palo Alto Networks發現駭客目前僅收到了三筆贖金，總金額約為 148萬美元。

LockBit 2.0（以前稱為ABCD勒索軟體）是一個已成立三年的RaaS營運商，在今年6月份推出了一項招募新分支機構的巧妙行銷活動之後，讓該營運商最近被和一些備受矚目的攻擊聯想在一起。LockBit 2.0聲稱提供勒索軟體市場上最快的加密服務。它影響了多個產業，並在洩密網站上列出了52名受害者。與REvil手法類似，如果加密成功，LockBit 2.0勒索軟體會修改受害者的電腦桌布，提醒受害者意識到他們的被駭。桌布還會顯示一則廣告，鼓吹讓所有組織備感壓力的內部威脅。

(時報資訊)