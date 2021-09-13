Xperi Holding Corporation旗下獨資子公司、高解析度音訊解決方案的全球領導廠商DTS宣布推出DTS Play-Fi無線環繞音效。Play-Fi家庭劇院與業界標準Wi-Fi相容，因此製造商或消費者無需支付額外的硬體費用，就能為電視增添首創的環繞音效功能。搭載DTS Play-Fi家庭劇院的電視將在 2021年第三季度上市，並與現有Play-Fi生態系統中的soundbar、喇叭和擴大機相容。

DTS Play-Fi最新技術解決了電視長期以來專注追求超薄設計而忽略音質，外接的喇叭和HDMI線影響整體視聽設備的美觀，進而降低了環繞音效產品對消費者吸引力的問題。Play-Fi家庭劇院提供多種搭配方式，以無線增強電視的音訊效能，能為所有房間帶來逼真的環繞音效。

搭載Play-Fi家庭劇院系統的電視具備下列特色：．讓電視內建喇叭作為環繞系統的一部分，或者使用相容Play-Fi的soundbar、獨立Play-Fi的前置喇叭，對內建喇叭進行升級，進而提高電視和外接喇叭、電子設備之間的無線音訊品質，並減少佈線的困擾．增加相容Play-Fi的喇叭作為環繞音效喇叭，提供聲歷其境的使用體驗．最多可添加兩個相容Play-Fi的重低音喇叭，為電視帶來渾厚低音的震撼效果．使用Play-Fi的音效互補功能，例如在不同房間對電視和多個相容Play-Fi的喇叭進行分組，播放音樂和電視聲音，以及透過應用程式在耳機收聽

(時報資訊)