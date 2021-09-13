台灣聲音經濟服務商SoundOn聲浪，推出語音社交服務「ON AIR」，讓用戶可以開設主題語音聊天社群，更首創送禮機制，健全商業模式，應援Podcast生態系，讓社群主持人透過新媒體工具持續茁壯社群，聽眾發聲交流好容易。名嘴彭華幹等多位名人也加入ON AIR，開設聲音聊天室與粉絲互動！SoundOn更舉辦「ON AIR全能主持人明星賽」，9/23前只要在ON AIR獲得聲援點數突破門檻的主持人，就有機會獲得SoundOn專業製作人為其量身製作專屬Podcast單集。

「On AIR讓主持人禮尚往來，透過送禮得到聲援點，更提供Podcast播客行銷與交流舞台」，SoundOn集團執行長黃建翰表示，聲音經濟正在崛起中！Clubhouse與Podcast的流行讓更多人關注聲音的各種模式。ON AIR是SoundOn與Goodnight合併後首度力作，升級年初推出的SoundClub，語音聊天社群首創導入「送禮打賞」機制，讓聲音社群主持人獲得穩定的贊助模式；同時也提供平台上眾多Podcast播客有行銷自己、與其他播客交流的機會，活絡聲音生態圈！

SoundOn ON AIR支持最多8人同時主持開播，聽眾可用文字即時交流，或舉手上座，經同意後成為主持人一同共聊。聽眾也可對喜愛的主持人「送禮打賞」，主持人也可送禮物給鐵粉聽眾，透過相互打賞機制，不但社群更易維繫，社群主持人也透過用戶的贊助獲得長期經營社群的動力。

(時報資訊)