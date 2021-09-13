全球貿易需求維持高檔，航運市場仍相當緊繃，推升運價不斷攀高，有外媒剖析缺櫃、缺船及塞港問題難緩解的原因在於，全球前6大航運商占了70%的運輸能力，導致供不應求的狀況下，貨主與貿易商只能任人宰割。

華爾街日報報導，法國海運諮詢機構Alphaliner發布的報告指出，全球前6大航運商的運輸能力占全球約70%的運能，加上大型航運公司還組成3大海運聯盟，可以共享船舶、港口及航線等，讓整體產業呈現集中化，在現今供不應求的狀況下，貨主、貿易商只能忍痛接受不斷上漲的運價。

此外，2008年金融海嘯對航運業產生巨大衝擊，需求長年偏低導致運價不振，整體產業相當低迷，因此在2016年至2018年間，航運業者間出現併購潮，使得全球航運商數量減少近一半，大者恆大的產業趨勢浮現，如今又碰上供給鏈緊繃，航運商掌握市場生殺大權。

報導指出，在供不應求狀況下，貨主與貿易商只能被迫掏出更多錢完成運送任務，有不具名的業界高層表示，歐美解封後零售商加緊補貨，導致全球船商的運力相當吃緊，貨主支付的運價至少是去年的4倍，且就算付出高額運費，還是無法確定貨物準時到達，對貿易商產生極大困擾。

至於航運噩夢何時緩解，有不少專家認為，至少要等到貿易需求緩解後才有機會好轉，目前還看不到緩解跡象。

值得一提的是，近日有多家國際航商選擇凍漲運價，引起熱議。有市場人士指出，目前運價已經接近天花板，因此透過長約鎖在高檔，實際上也可透過附加費加收費用，減少各國政府要調查運價的事件，同時保持與客戶的關係。

(時報資訊)