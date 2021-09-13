蘋果（Apple）將於台北時間15日舉辦發表會，分析師預估將推出iPhone 13等三大新品。外資法人指出，台廠供應鏈在Apple Watch 7和AirPods 3等穿戴裝置站穩腳步，但中國立訊跨足的領域明顯大增。

蘋果15日發表會市場高度關注，天風國際證券分析師郭明錤出具報告預期，此次蘋果發表會將公布iPhone 13系列、Apple Watch 7和AirPods 3等三大新品。

其中，郭明錤預估Apple Watch 7組裝量產時程延後至9月下旬，但不影響發布時程，主要組裝廠商中國立訊正在複製產線，預計在9月底所有產線開始大量生產。

外資法人預估，今年下半年供應鏈對Apple Watch 7的備貨量約1500萬支，從組裝代工廠來看，預估廣達、仁寶、鴻海與立訊各有一席之地。立訊先前已切入Apple Watch無線充電和錶帶，去年下半年進一步切入Apple Wacth組裝代工和系統級封裝。

至於在藍牙耳機AirPods 3部分，郭明錤認為關注焦點在售價與新機型量產後的產品組合，預估AirPods 2在AirPods 3量產後會繼續生產，整體AirPods在弟4季出貨量可較去年同期持平，明年第1季整體AirPods出貨量可望年成長10%至15%。

外資法人預估，今年下半年供應鏈對AirPods的備貨量約2500萬組，立訊和中國歌爾聲學及台灣英業達是主要組裝代工廠。

從封測供應鏈來看，中國長電科技和外商艾克爾（Amkor），可望受惠新款AirPods擴大使用系統級封裝（SiP）效應；日月光投控旗下環旭電子的系統級封裝產品，也可望切入AirPods 3，景碩和南電主要供應系統級封裝載板。

法人指出，立訊從PC連接器起家，通過收購中國昆山聯滔電子後進入蘋果供應鏈，不僅切入iPhone、iPad連接線等產品，也打進iPhone轉接頭；2017年進入AirPods組裝供應鏈，2018年切入iPhone天線和無線充電接收端供應鏈，去年下半年再切入Apple Wacth組裝代工和系統級封裝，今年又打進iPhone 13組裝代工，版圖擴張不可小覷。

(時報資訊)

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