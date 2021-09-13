正在重整中的中國海航集團兩大核心業務：航空和機場均已明確擬接手下家，海航控股和海航基礎12日均公告稱，遼寧方大集團和海南省發展控股有限公司被分別確定為海航集團航空和機場業務的戰略投資者。

海航集團旗下海航控股稱，管理人已經確定海航集團航空主業戰略投資者為遼寧方大集團實業有限公司，若投資完成，戰略投資者可能成為公司控股股東。海航基礎指出，管理人已確定海航集團機場戰略投資者為海南省發展控股有限公司。

海航控股公布的出資人權益調整方案指出，將以海航控股現有A股股票為基數，按照每10股轉增10股實施資本公積金轉增，轉增股票約164.37億股。轉增形成的股票不向原股東分配，全部按照重整計畫進行分配和處置。

海航基礎進行出資人權益調整方案為：以海航基礎現有A股股票基數，按照每10股轉增20股實施資本公積金轉增，轉增股票約78.15億股。其中全體股東共同等比例讓渡約33億股用於引入戰略投資者，共同等比例讓渡約15,83億股抵償上市公司債務。

兩家公告並稱，海航控股及10家子公司重整案第二次債權人會議將于9月27日上午召開。海航基礎及20家子公司重整案第二次債權人會議將于9月28日上午召開。

海航集團今年1月末宣告正式進入破產重整程式，旗下多家上市公司亦同步公告被申請破產事宜。3月中海南省高級法院發佈公告，裁定對海航集團等321家公司進行實質合併重整，並指定海航集團管理人擔任321家公司實質合併重整案管理人。

據官網資料顯示，遼寧方大集團以炭素、鋼鐵、醫藥、商業四大板塊為核心，旗下擁有方大炭素、方大特鋼、東北製藥、中興商業等多家上市公司。

(時報資訊)

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