【時報-台北電】台北股市櫃買市場12:00，加權指數212.76點，跌1.87點；總計363家漲、318家跌、77家持平；委買7025751張、委賣4503330張；總成交值516.35億元。

(時報資訊)

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