【時報-台北電】台北股市集中市場12:00，加權指數17458.93點，跌15.64點；總計525家漲、375家跌、91家持平；委買27747900張、委賣19047805張；總成交值1789.94億元。

(時報資訊)

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