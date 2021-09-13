【時報記者林資傑台北報導】金管會為推動金融知識普及，提升青少年金融素養及對金融市場服務認識，9月起針對全國國中、高中職學生舉辦為期45天的金融知識線上競賽活動，鼓勵全國國中、高中職學生利用新學期剛開始努力學習新知，以個人或組隊方式踴躍參賽。

金管會指出，線上競賽採是非題及選擇題方式進行，並以金管會「金融智慧網」（http://moneywise.fsc.gov.tw）網站內容為基礎，參酌國中、高中職課程學習內容出題，包含金融生活知識、法規常識、消費理財、消費者權益保護及時事等議題。

此次競賽分為線上初賽及實體決賽2階段，對象分為國中及高中職學生組，可採個人組及團體組（3人組隊）參加。線上初賽優勝前20名參賽者與隊伍將晉級，最後選出前5名優勝者，個人組最高獎金1萬元、團體組最高3萬元，學校推動成效獎最高2萬元。

同時，為建立學生族群正確使用行動支付的觀念，並推動無現金社會，金管會連4年舉辦行動支付創意影片競賽，以不分組方式評選出6名優勝者，最高獎金1.5萬元，盼學生透過影片的創意，協助大眾認識行動支付、並帶動相關支付使用。

金管會表示，減少數位落差為推動相關措施時一併考量的重點，為平衡城鄉差距，此次活動設有區域保障名額，鼓勵偏遠與離島地區學生踴躍參與。除了上述獎項外，此次亦提供參加獎、智慧水晶獎、最佳領隊獎等獎項，提升同學參與及老師帶隊參賽意願。

(時報資訊)