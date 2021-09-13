【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】市場近來漲多後湧現獲利了結賣壓，以及全球股市走軟令投資人趨於謹慎，周一日股晨收失守30年高點。

周一早盤，東證一部指數下跌0.19%，收在2,087.67點，失守上周五創下的1990年以來收盤新高（2,091.65點）。

日經225指數晨收下跌0.29%，為30,292.84點，跌落上周五創下的近7個月收盤高點（30,381.84點）。

MSCI日本以外亞太股市指數下跌0.8%，和上周五美股的走勢一致。

運輸設備股大跌2.14%，在東證33大類股中表現最差。上周豐田汽車宣布本月和下月共將再減產40萬輛車。該日本最大的汽車製造商早盤股價下跌2.85%，本田汽車跌1.72%，日產跌1.05%。

在日經指數方面，消費周期股下跌1.56%，跌幅最大。優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷下跌1.24%，成該類股最大拖油瓶。權重排名第二的軟銀集團下跌1.46%。

但許多投資人表示，對首相換人和疫情持續緩解的樂觀情緒給市場帶來提振，使日股表現仍然穩健。一名分析師表示，投資人對市場中長期將走高的預期，意味任何回檔都將吸引進場低接的買盤，因此不會出現大幅拉回的情況。

受原油價格上漲帶動，石油煤炭股晨收漲1.04%，在東證33大指數中表現最佳。

晶片股亦走高，東京威力科創和愛德萬測試分別上漲1.08%和0.99%，為日經指數帶來最大的提振。

(時報資訊)