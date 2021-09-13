在受到疫情衝擊之下，Ford於上週宣布將退出印度市場的生產製造，旗下Sanand工廠的出口製造將於2021年第四季度結束，Chennai引擎和車輛工廠的出口製造將於2022年第二季度結束。不過此舉不代表Ford完全會退出印度市場，因為未來經銷商縮減之後將會進口特殊小眾車款為主，並宣布將在未來幾年內顯著擴大其在印度的11000名員工商業解決方案團隊，以在全球範圍內支持Ford全球體系。

10年大賠20億美元 Ford撤出印度生產（圖／CarStuff）

Ford會忍痛退出印度在地生產，主要是因為旗下印度Sanand和Maraimalai Nagar工廠產能利用率低到無法延續下去。兩家工廠合併後的年產能為400000輛，但最近Ford僅能生產 80000輛汽車（佔產能的20%），其中一半用於出口。儘管在印度進行了大量投資，但Ford在過去10年中積累了超過20億美元的運營虧損，對新車的需求遠低於預期。

10年大賠20億美元 Ford撤出印度生產（圖／CarStuff）

同時旗下另外一座工廠Sanand廠最初是為了滿足One Ford全球標準而建造的，但這也代表著其生產成本遠高過當初所預期，因此每生產一款車都會虧損連連，相較之下Maraimalai Nagar工廠確實可以實現更具成本效益的製造。然而即使維持這家生產EcoSport和Endeavor工廠，在財務上也不可行，畢竟印度市場的產品線都相對過時（Figo、Aspire等），同時在面對新能源佈局上Ford似乎也拿不出個好方案來，不如改成純進口還比較現實。

10年大賠20億美元 Ford撤出印度生產（圖／CarStuff）

當然Ford也不是就這樣全面退出，未來還是會繼續在印度開展業務，並將增加其業務解決方案團隊，以在全球範圍內為品牌提供支持，該團隊將專注於工程、技術和業務運營。儘管如此還是約有4000名員工會受到影響。

而現有車主也不用擔心，Ford已承諾繼續提供服務、售後零件和保修服務的全面業務。經銷商也將繼續運營以提供小眾車款如Mustang、Bronco、Ranger甚至是未來的純電車款。

10年大賠20億美元 Ford撤出印度生產（圖／CarStuff） 10年大賠20億美元 Ford撤出印度生產（圖／CarStuff）

(時報資訊)