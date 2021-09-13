近兩年旅遊觀光業因疫情受到嚴重衝擊，人才紛紛轉向其他較為穩健的行業，信義房屋人資部就發現，疫情前後，旅遊相關背景或科系的新人多了一倍，不只比例增加，信義房屋觀察觀光旅遊、航空相關產業人才因「樂於與人接觸」、「有溫度的服務」以及「快速的反應能力」等三項特點，轉身投入「工作機會多」且「人格性質相似」的不動產業大多成績斐然，信義房屋也將針對求職者需求，以視訊方式舉辦「觀光休閒人才_線上工作說明會」。

許多旅遊觀光業的求職者擔心轉入房仲工作會有不適應的問題，信義房屋人資部表示其實這類人才因樂於與人接觸，對於房仲工作中不論陌生開發或是客戶洽談，相對不容易怯場；同時因職場服務對象類似而多保有微笑、熱情且有溫度的服務，正是房仲工作者的基本配備；另外，臨時狀況多也讓他們需要具備快速的反應能力，轉換到房仲工作也能夠快速適應、並提供消費者多元的需求，因特質相同也使信義房屋成為不少觀光旅遊、航空相關產業轉職人才首選。

信義房屋永康勝利店的施育廷疫情前曾是走遍各大洋洲、冷僻未知景點的導遊，疫情使得國外團皆停擺，讓他下定決心辭去導遊工作，踏入感興趣的房仲業。多年帶團經驗所培養的敏銳觀察力、應對能力、記憶力及體貼入心的服務，使施育廷在轉職到房仲業如魚得水，他自信表示，面對任何客戶都能轉換不同應對模式，就是從導遊期間練就出來的，也因為適應快速而獲得新秀獎。

不只導遊，旅行社的內勤也受疫情無法正常運作，曾任旅遊業電話銷售員的三重集美店游喬萱，109年毅然決定轉換跑道挑戰業務工作，尤其信義房屋「保障薪5萬6個月」非常吸引她，此外，有別於過去單打獨鬥的工作模式，信義注重團隊合作、分店一家人、學長姊不吝於給予軟/硬實力的協助，游喬萱笑稱：「有夥伴在身邊，不用再孤軍奮戰，踏實多了!」

曾任旅遊業電話銷售員的信義房屋三重集美店游喬萱。(圖/信義房屋提供) 成立40週年的信義房屋鼓勵受到疫情影響的優秀人才，勇敢開創屬於自己的職涯道路！為了讓更多旅遊人才認識不動產房仲工作，信義房屋將於9月28日(二)下午2點30分至3點40分視訊方式舉辦「觀光休閒人才_線上工作說明會」，找來從觀光休閒產業轉職的信義房屋同仁，與求職者面對面分享經驗，歡迎優秀人才進入信義房屋，感受永續好生活。

(時報資訊)