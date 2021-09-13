【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國堪薩斯城南方公司（Kansas City Southern）周日表示，該公司擬接受加拿大太平洋鐵路公司（Canadian Pacific Railway Ltd）272億美元的現金和股票收購要約，可能放棄先前同意以296億美元賣給加拿大國家鐵路公司（ Canadian National Railway Ltd）的交易。

現在加拿大國家鐵路必須在周五結束前提出更好的收購方案，否則將失去與堪薩斯城南方公司的交易。這項併購案關係到建立第一條連結加拿大、美國和墨西哥的直達鐵路。

在美國地面交通運輸委員會（U.S. Surface Transportation Board）上個月駁回一項臨時性的「股權信託」（voting trust）結構之後，堪薩斯城南方公司便改變了心意。依照與加拿大國家鐵路敲定的協議，該結構將允許堪薩斯城南方的股東在不需要監管機關完全批准的情況下，就能獲得每股325美元的現金和股票對價。

此外，加拿大太平洋鐵路公司提出的「股權信託」計畫，已經獲得美國地面交通運輸委員會通過。

知情人士透露，這提供在監管方面的確定性，說服了堪薩斯城南方公司董事會轉而與加拿大太平洋鐵路達成協議，儘管其出價不如加拿大國家鐵路。

堪薩斯城南方準備接受加拿大太平洋鐵路的收購提案，相當於出價每股300美元現金和股票，優於雙方今年3月達成的每股275美元現金和股票。後來加拿大國家鐵路在5月從半路殺出，並與堪薩斯城南方達成併購協議。

如果加拿大國家鐵路在這場競標中敗給了加拿大太平洋鐵路，該公司將從堪薩斯城南方公司獲得7億美元分手費，還將另外收到7億美元退款，這是該公司付給堪薩斯城南方作為其上一次終止加拿大太平洋鐵路收購案的分手費。

加拿大太平洋鐵路表示，它將承擔堪薩斯城南方必須付給加拿大國家鐵路的14億美元費用。

(時報資訊)