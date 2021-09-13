（ 中鋼舉辦「中鋼人工智慧挑戰賽，總獎金達32萬元。圖／中鋼提供）

中鋼公司為提升鋼鐵生產效率及發展精緻鋼品，近年來推動智能產銷及高值化精緻鋼廠，110年特別攜手國立中山大學「人工智慧研究暨產業推廣中心」，於10月4日至11月9日舉辦「中鋼人工智慧挑戰賽」，以「字元辨識」為主軸，邀請全國AI各路高手各顯神通，幫助產業加速及落實AI競爭力。

中鋼公司為提升產業競爭力，打造智能產銷之精緻鋼廠，105年成立智能產銷委員會，106年建立AI研究團隊，專責AI技術研發，並於107年啟用無人天車吊運鋼捲，至今已完成超過30萬顆鋼捲自動吊運，逐漸展現AI技術應用成果。自108年起，中鋼公司各廠處提出100多件智能化專案，並系統性地匯集資源，與工研院、中山大學及成功大學展開合作，更於去（109）年啟用首座智慧高爐煉鐵智慧中心，其納入高爐、煉焦、燒結等工場之一站式監控數據及建置多個智能模組，利用AI來監控生產製程，達成產線智能進化里程碑。

中鋼公司今年適逢建廠50周年，特別攜手中山大學「人工智慧研究暨產業推廣中心」合作舉辦「中鋼人工智慧挑戰賽」，報名時程為9月13日至10月3日，比賽時間為10月4日至11月9日。本次挑戰賽的主題與智能化鋼胚管理有關，參賽隊伍需以人工智慧演算法進行鋼胚序號之自動判別，禁止人員辨識，亦可以自行製作資料或額外開發資源來增進演算法效能，發展出適合實際產線運作的序號辨識系統。中山大學張雲南主任表示，近年來與中鋼公司在人工智慧領域積極互動交流，希望透過協同舉辦本次AI競賽，為促進國內AI發展挹注一份心力，吸引對AI有興趣的人才一同投入產業，以提昇企業的競爭力。

中鋼人工智慧挑戰賽預計將選出冠、亞、季軍等前三名隊伍，除了將各頒發新台幣15萬元、8萬元及5萬元獎金外，另將選出2隊佳作頒發新台幣1萬元。比賽最後，中山大學評審團也會依競賽發表會前五名隊伍所採用之解題創意方法，擇選一隊加發新台幣2萬元，總獎金共計頒發32萬元。中鋼公司誠摯歡迎年滿18歲之本國籍AI高手組隊報名參加，挑戰自我極限，也期待AI專業人才未來能加入鋼鐵產業，造福兆元產值的用鋼產業，繁榮台灣經濟。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意