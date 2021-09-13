【時報記者林資傑台北報導】工業電腦大廠研華(2395)第二大股東華碩(2357)10日申報，將自今（13）日起採鉅額逐筆交易方式申讓研華7500張持股，仍持股研華約10.31萬張、約13.34％。公司表示，主要為接受研華外資股東建議，釋出部分持股改善市場流通性。

同時，美系外資出具最新報告調整科技股投資部位，認為雖然工業電腦、印刷電路板（PCB）、連接器、功率放大器市場持穩，但部分廠商後續股價向上動能有限，將研華評等調降至「賣出」，但目標價則調升至380元。

研華股價5月中下探303.5元的近半年低點後震盪走升，10日上漲0.51％、收於394元，創上市收盤新高。惟大股東釋股訊息一出、加上外資調降評等，使股價聞訊開低走低，早盤重跌6.47％至368.5元，在工業電腦族群中表現最弱勢。

華碩2005年9月底宣布與研華透過相互持股方式策略結盟，並合資設立子公司研碩，惟研碩隨後發展不如預期，在華碩分家後被畫分至和碩旗下。華碩則在2010年底收購原為研華轉投資的上櫃工業電腦廠研揚，在與旗下碩陽合併後於2017年8月重新上市掛牌。

研華與華碩雖互為股東、長期享受投資收益，業務上亦維持部分合作關係，但雙方合作始終未能更進一步。華碩近年鎖定智聯網（AIoT）轉型積極布局，去年底延攬前研華應用電腦事業群（ACG）及樺漢總經理鄧覲臺，今年並宣布入股振樺電旗下瑞傳30％股權。

對此，研華董事長劉克振認為，華碩聚焦的商業電腦與研華的工業電腦技術相通、研發差異不大、使用料件相通，本質相同但經營模式不同，認為此舉代表華碩看好工業電腦產業發展，是項好消息，對台灣發展生態系將有很大幫助。

劉克振也期待華碩在物聯網領域能多跟研華合作共創，特別是在軟體部分。他認為，工業電腦發展很快就會進入智能物聯境界，屆時一定是共創及上下游分流的生態系發展趨勢，就像手機APP一樣，不可能由一家全包，因此對於華碩投資進入工業電腦領域樂觀其成。

業界人士認為，華碩換股結盟時研華股價不到100元，如今已直逼400元、較當時翻漲近3倍，粗估處分利益將逾20億元，可用於建立自有智慧工廠開支所需，此舉亦顯示華碩及研華間淡化為「純投資」、各自布局發展的意味更為濃厚，後續競合關係備獲關注。

(時報資訊)

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