【時報記者莊丙農台北報導】由於全球港口持續受新型冠狀病毒疫情影響，塞港、缺櫃情況嚴重，陽明(2609)表示，為滿足台灣客戶出口需求，進行臨時性運力調整，針對出口艙位緊張的中東線，開設一航次加班船停靠台灣港口，以紓緩台灣出口艙位難求問題，提供客戶更即時快速的貨櫃運送服務。

新冠疫情導致碼頭作業效率下降，多數商港面臨擁塞問題，造成船舶等待泊位時間拉長，各航商船期因此產生延誤及頻次不佳等狀況，進而引發世界各國面臨出口艙位不足與供應鏈吃緊困境。陽明這次進行臨時性運力調整，提供中東航線加班船服務，靠泊港序及預計抵達日期：高雄(2021/10/01)-蛇口(2021/10/02)-新加坡(2021/10/07)-傑伯阿里(2021/10/16)-釜山(2021/11/1)。

陽明8月營收再創歷史新高，達到327.86億元，首次突破300億元，月增11.3％，優於預期，主因歐洲線運價漲幅高於美洲線。隨著歐美拉貨旺季到來，7月底開始美西洛杉磯港候港天數逐步回升，並於8月底創下今年最高的8.1天，塞港狀況持續惡化，由於零售存銷比仍處歷史低檔，法人看好補貨需求將持續，加上全球港口就業人數及運作持續受疫情影響，預估塞港問題難解，供需吃緊將使貨櫃運價維持高檔，貨櫃業者營收獲利將逐季向上。

(時報資訊)

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