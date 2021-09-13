【時報-台北電】據新華社、一財報導，大陸工信部部長肖亞慶在13日大陸國新辦召開的發佈會上提到，大陸建成全球最大規模光纖和移動通信網路。5G基站、終端連接數全球占比分別超過70%和80%。5G產業加快發展，5G手機產品加速滲透。會上發佈的資料顯示，今年1至8月，大陸國內5G手機出貨量1.68億部，同比增長80%。

肖亞慶會上也表示，推動製造業數位化轉型，加快5G網路部署。在「十四五」時期將聚焦數字經濟發展，推動產業數位化和數字產業化。一方面，推動製造業數位化轉型，推動數位技術在製造業全流程、全領域深度應用，培育發展網路化研發、個性化定制、柔性化生產等新業態新模式。另一方面，加快5G網路部署，構建基於5G的應用場景和產業生態，培育壯大人工智慧、大資料、區塊鏈等新興產業，這裡包括網路安全，這也是一個大領域，將引導資訊通信業持續健康發展。

而在人工智慧、量子通信等前沿領域也進行新興產業鏈佈局，大陸工信部田玉龍同日表示，加強新興產業的產業鏈佈局，用好產業規模優勢，保持和增強在高鐵、電力裝備、新能源、通信設備領域的產業鏈競爭力，加快前瞻性佈局，在人工智慧、量子通信等前沿領域進行新興產業鏈佈局，這方面也出台了一些政策，引導地方、扶持地方，結合各自的特色和區域戰略，形成各具特色的產業鏈，推動新興產業集群化發展。（編輯整理：葉時安）

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