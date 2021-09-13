【時報-台北電】台北股市櫃買市場11:00，加權指數213.14點，跌1.49點；總計361家漲、306家跌、78家持平；委買6852446張、委賣4315451張；總成交值428.53億元。

(時報資訊)

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