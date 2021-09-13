【時報-台北電】台北股市集中市場11:00，加權指數17457.22點，跌17.35點；總計483家漲、378家跌、119家持平；委買26875135張、委賣18169696張；總成交值1501.85億元。

(時報資訊)

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