【時報-台北電】海航旗下*ST海航的戰略投資者確定為遼寧方大集團，*ST基礎的戰略投資者為海南控股。

*ST海航公告稱，管理人已經確定海航集團航空主業戰略投資者為遼寧方大集團。待投資完成，遼寧方大可能成為公司控股股東，管理人根據與遼寧方大達成的重整投資方案製定了重整計劃草案，重整計劃草案根據相關法律規定須經法院裁定批准後方可生效，尚具有一定不確定性。

*ST基礎管理人已經確定海航集團機場板塊戰略投資者為海南控股，若投資完成，海南控股可能成為公司控股股東。管理人根據與海南控股達成的重整投資方案製定重整計劃草案，重整計劃草案根據相關法律規定須經法院裁定批准後方可生效。（編輯整理：張嘉倚）

(時報資訊)

#海航 #方大集團 #海南控股

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