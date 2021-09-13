人民幣兌美元中間價13日創逾兩個半月高，在岸人民幣（CNY）開盤走貶。

官方今日開出的中間價報6.4497，較上周五（10日）的6.4566，升69點或0.11％。

CNY開盤報6.4480，較10日收報6.4443貶37點，10：08報6.4497，貶54點或0.0838％。離岸人民幣（CNH）報6.4429，升75 點或0.1163％。

在岸人民幣10日下午4：30收盤受中美元首通話刺激收升164點，交易員指出，美國總統拜登與中國國家主席習近平通話提振市場情緒，但市場可能很快消化利好；而且在匯價突破原先窄幅震盪後，此前積累的購匯需求可能繼續釋放，短期人民幣大幅升值空間或有限。

(時報資訊)

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