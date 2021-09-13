人民幣兌美元中間價13日創逾兩個半月高，在岸人民幣（CNY）開盤走貶。
官方今日開出的中間價報6.4497，較上周五（10日）的6.4566，升69點或0.11％。
CNY開盤報6.4480，較10日收報6.4443貶37點，10：08報6.4497，貶54點或0.0838％。離岸人民幣（CNH）報6.4429，升75 點或0.1163％。
在岸人民幣10日下午4：30收盤受中美元首通話刺激收升164點，交易員指出，美國總統拜登與中國國家主席習近平通話提振市場情緒，但市場可能很快消化利好；而且在匯價突破原先窄幅震盪後，此前積累的購匯需求可能繼續釋放，短期人民幣大幅升值空間或有限。
(時報資訊)
34607.72
-271.68(0.78%)
09/11
4458.58
-34.70(0.77%)
09/11
15115.49
-132.81(0.87%)
09/11
3416.66
+25.82(0.76%)
09/11
30329.75
-52.09(0.17%)
13:26
3115.33
-10.43(0.33%)
13:26
25605.84
-600.07(2.29%)
13:31
3703.50
+0.39(0.01%)
13:31
14671.77
-100.10(0.68%)
13:31
7029.20
+4.99(0.07%)
09/10
6663.77
-20.95(0.31%)
09/11
15609.81
-13.39(0.09%)
09/10