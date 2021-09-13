近周基金流向，整體債市連續26周買超，高收益債券連續2周買超。富達投信指出，其中，美國高收益債連4周買超，單周買超2.5億美元。歐洲高收益債轉為買超，單周買超1.6億美元。亞洲高收益債連6周買超，單周買超3.0億美元。

至於新興市場債券資金部份，富達指出，新興市場美元債連3周買超，單周買超8.7億美元；新興市場當地貨幣計價債轉為買超，單周買超11.6億美元。

對於9月份固定收益市場展望，富達表示，由於美國公債殖利率在9月呈現上揚，儘管有聯準會主席Powell在Jackson Hole年會上的鴿派言論，市場仍對縮減購債、通貨膨脹和Delta變種病毒的肆虐維持擔憂看法，因此美國公債殖利率仍維持低檔。

(時報資訊)

#債市 #高收益債券

主要市場指數

紐約道瓊
34607.72 -271.68(0.78%)
09/11
S&P500
4458.58 -34.70(0.77%)
09/11
Nasdaq
15115.49 -132.81(0.87%)
09/11
費半指數
3416.66 +25.82(0.76%)
09/11
日經225
30329.75 -52.09(0.17%)
13:26
南韓KOSPI
3115.33 -10.43(0.33%)
13:26
香港恆生
25605.84 -600.07(2.29%)
13:31
上證指數
3703.50 +0.39(0.01%)
13:31
深圳成指
14671.77 -100.10(0.68%)
13:31
英國FTSE
7029.20 +4.99(0.07%)
09/10
法國CAC
6663.77 -20.95(0.31%)
09/11
德國DAX
15609.81 -13.39(0.09%)
09/10

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