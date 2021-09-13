近周基金流向，整體債市連續26周買超，高收益債券連續2周買超。富達投信指出，其中，美國高收益債連4周買超，單周買超2.5億美元。歐洲高收益債轉為買超，單周買超1.6億美元。亞洲高收益債連6周買超，單周買超3.0億美元。
至於新興市場債券資金部份，富達指出，新興市場美元債連3周買超，單周買超8.7億美元；新興市場當地貨幣計價債轉為買超，單周買超11.6億美元。
對於9月份固定收益市場展望，富達表示，由於美國公債殖利率在9月呈現上揚，儘管有聯準會主席Powell在Jackson Hole年會上的鴿派言論，市場仍對縮減購債、通貨膨脹和Delta變種病毒的肆虐維持擔憂看法，因此美國公債殖利率仍維持低檔。
(時報資訊)
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