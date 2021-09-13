蘋果（Apple）將於台北時間15日舉辦特別活動，分析師預估蘋果將推出iPhone 13系列等三大新品，其中高階iPhone 13儲存容量上看1TB，平均銷售價格將提升，儘管有缺料因素第4季iPhone 13出貨量有下修風險，不過預期今年新iPhone出貨仍可年成長逾10%。

蘋果15日發表會市場高度關注，天風國際證券分析師郭明錤出具報告預期，此次蘋果發表會將公布iPhone 13系列、Apple Watch 7和AirPods 3等三大新品。

在iPhone 13系列部分，郭明錤預估平均儲存容量提升，預估iPhone 13 Pro與13 Pro Max的容量選項包括128GB、256GB、512GB與1TB；iPhone 13與13 mini的容量選項為128GB、256GB與512GB，因此也合理預期iPhone 13系列的平均銷售價格（ASP）也會提升。

不過郭明錤預估，iPhone正面臨零部件缺料，其中舊款機型因缺料因素，第3季出貨已下修約5%至10%，iPhone 13系列也因缺料因素，第4季出貨量可能有潛在下修風險。

但郭明錤預期，下修幅度對iPhone 13出貨量影響有限，預估今年iPhone 13出貨量仍可較去年iPhone 12出貨量成長超過10%。

市場一般預期，蘋果15日凌晨發表會將推出4款新iPhone 13系列，包括5.4吋版iPhone 13 mini、6.1吋版iPhone 13、6.1吋版iPhone 13 Pro、以及6.7吋版iPhone 13 Pro Max。

本土法人預估今年下半年iPhone新機出貨量可到8500萬支，儘管半導體供應吃緊、晶片成本上揚，不過iPhone 13製程變化不大，蘋果可控制製造成本。

從代工組裝供應商來看，法人預期鴻海仍是蘋果iPhone 13系列最大合作夥伴，整體供貨比重約65%至70%，和碩是iPhone 13 mini和iPhone 13主要代工夥伴，在整體iPhone 13系列組裝比重約25%。

中國立訊精密則透過取得台廠緯創資通在中國江蘇和昆山的產能，首次切入iPhone組裝代工，法人預估立訊占整體iPhone 13的組裝代工比重約5%。

(時報資訊)

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