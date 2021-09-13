振興五倍券上路在即，本週政院將針對細節全面亮牌，預計將在16日召開記者會將五倍券官網首度亮相，並且公布斥資總金額近80億的八大部會的加碼券執行方式；據知情人士指出，八大部會搭配五倍券的8種加碼券種，在上週連續加開數場的跨部會議討論之後，已對總計1236萬份的加碼券種抽籤方式定案，其中，將由每券1000元為各部會最高的交通部的國旅券和原民會的i原券，在10月11日打頭陣推出。

根據這份即將在16日正式對外發布的抽籤方式，規劃如下：1、交通部、原民會將率先在每週二上午及下午抽籤；2、農委會、文化部在每週三上、下午進行；3、教育部、客委會在每週四上、下午進行；4、國發會在每週五上午抽籤。

據指出，除了好食券不用抽獎，而是採取數位綁定前400萬名可取得之外，文化部藝fun券開放抽獎在數位與實體的比重是4:1，這些均為了增加民眾綁定數位券的意願；除此之外，據指出，農委會的146萬份農遊券，則將分成「二階段」規劃，第一階段會先發出88萬份，而另外的58萬份，則將保留到第二階段再行發出供抽籤。

根據政院及相關部會安排的抽籤規劃，上述的1236萬份加碼券，會分別從10月11日起至11月5日止，共四週的時間安排抽籤，在每週二至五，依上述的規劃期程來進行，原則上將各部會預定發放的總量，平均四等份分在四週開放抽籤，另外為了讓這1236萬份加碼券，儘可能讓全體民眾「雨露均霑」，因此也規定每人每週最多中獎一次。

(時報資訊)