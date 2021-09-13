【時報編輯張嘉倚綜合報導】台股回檔修正，傳產股成為盤面主角，其中水泥股受到大陸雨季影響程度漸減，8月營收回溫，推動股價走勢，早盤水泥類股走高逾1.5%，台泥(1101)、亞泥(1102)齊揚拉抬，小兵們加速快跑，信大(1109)漲逾4%，幸福(1108)、東泥(1110)、嘉泥(1103)上漲2~3%。

8月營收公布落幕，受到雨季影響程度漸減，台泥、亞泥、信大等西進水泥廠營運回溫，台泥8月合併營收89.64億元，月增7.75％；亞泥8月合併營收71.93億元，年增7.63％、月增1.05％；信大8月合併營收5.91億元，月增20.16％。類股指數漸由底部攀升，上周五(9/10)收在187.15的當日高點，已成功收復5日、10日及月線。

水泥股具有殖利率優勢，受到存股族群愛戴，不過6、7月受到豪雨影響，大陸水泥產業進入傳統淡季，7月份華東地區水泥價格甚至跌破去年均價，也影響到水泥股的股價表現，雨季過後緊接著受到台灣新一波疫情干擾股市，台泥、亞泥先前股價節節敗退，隨著雨季影響漸減，股市也在疫情中回穩，8月營收雨過天睛，預期到年底可逐月成長，第四季將會是今年營運高峰。

台泥指出，在價格上漲、出貨量增加下，大陸各地水泥廠的營運將逐漸從谷底攀升，預期年底前每個月營收都可恢復正成長。亞泥表示，隨著天候因素減緩，主營華中地區的水泥市場已呈「價漲量增」趨勢，預期到今年底前，亞泥中國的營收獲利可呈「逐月成長」。

周一台積電開低，電子權值大軍腳步紛亂之下，盤面倚靠傳產類股抗空。台泥、亞泥一同看好第四季表現，今日水泥股人氣回溫，個股全面走高，在類股漲幅排行中居前列。

(時報資訊)

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