（高雄市小港南星路採用轉爐石瀝青混凝土舖設的道路，平坦順暢。圖／中鋼提供）

中鋼公司致力於節能環保及減碳工作，對於循環經濟及資源再利用的推行更是不遺餘力。中鋼表示，轉爐石為一貫化作業煉鋼製程中所生產的副產品，其化學成分包括鈣、鐵、矽、鋁及鎂的氧化物等，全球鋼廠每年產出量約1.5億公噸以上，多數國家均視為再生資源與循環經濟材料，並使用於土木工程、海事工程及水泥生料等用途。

中鋼強調，轉爐石粒料本身具備耐久性長(Durability)、排水性佳(Drainage)及穩定性好(Dynamic Stability)之3D特性，當運用於技術發展日漸成熟的高強度石膠泥瀝青混凝土(SMA)及高透水性多孔隙瀝青混凝土(PAC)，能使道路鋪面的品質更加卓越。

轉爐石的親油性可使瀝青更容易包覆，作為瀝青混凝土材料不易因雨水侵害而剝脫，以高雄市鋪築轉爐石瀝青混凝土之示範道路南星路為例，使用年限已延壽5倍以上，可見已大幅提升瀝青鋪面道路的耐久性。此外，多孔隙瀝青混凝土透過轉爐石粒料的添加，可進而提升連續孔隙率及增加透水量，不僅延長瀝青路面的排水功能年限，亦有解決道路積水及都市降溫之功效；另，當車輛在雨天行駛於轉爐石瀝青鋪面道路時，也可降低前方車輛所掀起的水霧，增進駕駛行車之安全及舒適性。最後，路面於夏季高溫時易受重車滾壓而產生外凹內凸的車轍破壞，轉爐石粒料堅硬耐磨，當添加入瀝青混凝土後，可使道路整體抗車轍能力能獲得顯著提升，相較於天然粒料的動態穩定值可增加約1.4倍以上。

整體而言，轉爐石的3D特性，可進一步降低道路鋪面損壞頻率，節省維護管理階段所需要耗費之人工及材料。舉台南市中華西路一段與中華南路二段的十字路口為例，該路段採用轉爐石石膠泥瀝青混凝土(轉爐石SMA)鋪面設計，該路段於101年鋪築至今已近9年，遠超過先前使用一般瀝青混凝土道路之壽命，在道路生命週期中大幅降低維修頻率，省下用路人因道路維修而繞路或延遲的時間。

近年來中鋼集團配合政府循環經濟政策，積極推動轉爐石多元應用，其中「轉爐石應用於水泥生料用途」的商業模式於今年5月獲得英國標準協會BS 8001循環經濟標準查核的最高成熟度等級，另外「轉爐石應用於瀝青混凝土鋪面」之模式也於去(109)年12月獲頒臺灣循環經濟獎傑出獎的肯定。中鋼集團為善盡企業社會責任，未來將持續提升及加強推廣爐石產品之附加價值及應用，朝資源永續使用的願景目標努力。

(時報資訊)

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