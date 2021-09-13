外媒引述消息人士說法指出，ViacomCBS正在重整旗下派拉蒙影業公司（Paramount Pictures）電影與電視節目製作事業，同時也展開管理層異動。藉此調整，將使資深媒體人奈文斯（David Nevins）扮演更吃重的角色。
根據最新組織架構，電視與電影事業將以獨立部門經營。尼克兒童頻道（Nickelodeon）主管羅賓斯（Brian Robbins）將負責電影部門，ViacomCBS電視資深高層奈文斯負責範圍擴大至派拉蒙電視部門。
派拉蒙電視所製作的內容供應蘋果Apple TV+平台與網飛（Netflix）。
(時報資訊)
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