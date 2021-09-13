天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤指出，蘋果將舉行產品發布會，市場預期蘋果可能將會發布包括iPhone13系列、Apple Watch7與AirPods3等產品。天風國際認為，市場對這些硬體產品的關注焦點各有不同，iPhone13的關注焦點在於售價，Apple Watch7的關注焦點在於發布與否與供貨狀況，AirPods3的關注焦點在於售價與新機型量產後的產品組合。

郭明錤預測，iPhone13單位售價可能因會平均容量更大而提升，但受益於美國對華為禁令，以及新設計與規格升級，故iPhone13出貨量相較iPhone12仍能呈年成長。iPhone出貨的真正挑戰在於零組件短缺。

天風國際估計，iPhone13Pro與13Pro Max的容量選項為128GB、256GB、512GB與1TB，iPhone13與13mini的容量選項為128GB、256GB與512GB。

郭明錤認為，iPhone目前面臨的挑戰是零部件缺料。舊款機型因缺料，故在第三季已下修約5～10％，iPhone13則因缺料故第四季出貨量可能有潛在下修風險。不過，此下修幅度對iPhone13出貨量影響有限，我們相信iPhone13的2021年出貨量，相比iPhone12於2020年出貨量，仍能年成長一成以上。

(時報資訊)