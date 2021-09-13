【時報記者林資傑台北報導】工業電腦廠精聯(3652)股東常會通過配息約0.15元，今（13）日以26.7元參考價除息交易，開盤即以小漲0.56％的26.85元開出、瞬間完成填息，最高上漲3.93％至27.75元，惟隨後受賣壓出籠影響拉回翻黑，下跌3.37％至25.8元，走勢明顯震盪。

精聯受惠今年營運動能轉強，8月以來股價走勢轉強，7日觸及29元、創3年4個月高點，近期於23.6～29元區間高檔震盪。三大法人偏多操作，上周買超達123張，其中10日買超達127張。

精聯去年在疫情及貿易紛爭下迅速調整因應，使營收雖小幅衰退3.38％、但稅後淨利仍小增0.83％。隨著歐美市場經濟活動及景氣逐步復甦，受惠歐洲、美國、日本等海外市場對手持工規行動電腦、條碼掃描設備等需求轉強，使精聯上半年單季營運在逆風中穩健向上。

精聯2021年上半年合併營收11.05億元、年增達21.25％，創同期次高。毛利率33.38％、營益率5.23％，分創近11年、近5年同期高點。歸屬母公司稅後淨利0.36億元、每股盈餘0.78元，較去年同期虧損0.2億元大幅轉盈，雙創近11年同期高點。

而精聯8月自結合併營收2.33億元，雖較7月2.43億元小減4.15％、仍較去年同期1.58億元成長達47.42％，改寫同期次高、續處近4年高檔。累計前8月合併營收15.82億元，較去年同期12.21億元成長達29.56％，續創同期新高，第三季營運持續看旺。

展望後市，精聯將持續深化unitech品牌於全球各區域的在地化經營，產品更聚焦關注趨勢帶動的新應用及各產業資料收集需求，擴展智聯網（AIoT）及各類智慧應用軟體，開發產業所需的完整軟硬體解決方案，掌握良好成長契機，並審慎面對料件供應挑戰。

(時報資訊)

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