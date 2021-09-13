【時報-台北電】台北股市櫃買市場10:00，加權指數213.85點，跌0.78點；總計352家漲、269家跌、86家持平；委買6572136張、委賣3996418張；總成交值302.36億元。

(時報資訊)

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