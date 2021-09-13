【時報-台北電】台北股市集中市場10:00，加權指數17422.62點，跌51.95點；總計431家漲、400家跌、124家持平；委買25470971張、委賣16767031張；總成交值1014.95億元。

(時報資訊)

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