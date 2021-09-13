【時報記者莊丙農台北報導】百達-KY(2236)今年上半年原有的沖壓設備及汽車零組件，在進行業務及營運的整體改革後，呈現明顯成長，每股盈餘0.57元，大幅優於去年同期的0.04元。目前除了汽車零組件訂單外，公司也切入服務型機器人市場，希望成為未來另一個成長動能，今年營收表現預計有雙位數成長。

百達-KY上半年營收6.6億元，年增23.8％，毛利率由去年同期22.54％攀升到26.98％，稅後淨利0.26億元，大幅優於去年同期0.02億元，每股盈餘0.57元。今年前8月營收8.65億元，年增20.2％。

由創辦人家族發起的公開收購已於4月22日順利成功，持股達61.67％。總經理黃泓傑指出，原有的沖壓設備及汽車零組件，在進行業務及營運的整體改革後，於今年上半年度已有明顯的成長，生產線的設備訂單亦回溫，且公司也收到多家企業的洽詢報價與設備訂單，其中包括嘉澤(3533)及MMI集團的批量設備訂單。汽車零組件雖有疫情衝擊及晶片短缺影響，但新的核心客戶拓展與合作加深順利，包含麥格納(Magna)及本特勒(Benteler)的新項目訂單，可確認百達-KY的營運谷底已過。

百達-KY接下來重點發展方向之一為服務型機器人，該機器人由百達-KY開發軟體及硬體，加上獨家設計及製造，已經完成市場可接受高且具有性價比的產品。在短短一年間已經取得新加坡及香港政府單位及私人企業批量訂單，達到市場可接受的量產規模。

公司表示，在後疫情時代，仍需要保持一定社交距離，加上開發國家人口老化、生活水準上升，導致許多基本崗位的工作越來越難招募，引進外籍勞工又因開發中國家將陸續停止人力輸出等國家政策因素而難以填補，因此，加速產業自動化及AI服務型機器人的使用，替代傳統人工作業流程將成為趨勢。百達-KY鎖定在安全防護及送貨的服務機器人需求，讓AI機器人由製造業轉入服務業運用，藉由投入新的藍海市場開拓公司商機。

(時報資訊)

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